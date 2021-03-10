Ученые прогнозируют к 2100 году лето продолжительностью шесть месяцев

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные работники Китайской академии наук заявили, что к началу следующего столетия лето на планете может продолжаться до полугода. Об этом говорится в публикации на Phys.org.

В частности, ученые прогнозируют увеличение среднедневной температуры в Северном полушарии, что может привести к непоправимому воздействию на сельское хозяйство, здоровье людей и окружающую среду.

Ученые отмечают, что без усилий со стороны стран по смягчению последствий изменения климата - это вполне реальный сценарий будущего. В статье исследователи отмечают, что в период с 1952 по 2011 годы средняя продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней. Кроме этого, фиксируется снижение зимних дней - с 76 до 73 дней, а также весны и осени - с 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

При бездействии, к 2100 году лето может продолжаться шесть месяцев, что приведет к засухам, а также изменению различных экосистем на планете. -0-