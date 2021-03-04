Ученые расшифровали древнейшее руководство по мумификации

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые расшифровали древнейшее руководство по искусству бальзамирования умерших, обнаруженное на древнеегипетском папирусе, сообщает научный портал Live Science.

Руководство по бальзамированию возрастом около 3,5 тыс. лет нашла научный сотрудник отдела межкультурных и региональных исследований Копенгагенского университета Софи Шедт при переводе папируса для своей диссертации.

Ученые отмечают, что практические описания древнеегипетских методов бальзамирования очень редки, поскольку мумификация считалась священным искусством для избранных. Известны еще два подобных руководства, однако найденный образец предшествует им более чем на 1 тыс. лет.

Обнаруженное руководство предоставляет подробные описания и детали, которые отсутствовали в более поздних текстах, включая процесс бальзамирования лица.

Согласно инструкции, лицо умершего каждые четыре дня покрывалось куском красного полотна, пропитанным ароматическими и антибактериальными веществами. В те дни, когда бальзамировщики не обрабатывали тело, его покрывали соломой, пропитанной ароматическими маслами, чтобы отпугнуть насекомых.

На бальзамирование человека уходило около 70 дней. Процедура выполнялась в специальной мастерской рядом с гробницей. Работа над мумией обычно завершалась на 68-й день, последние дни посвящались ритуальным действиям, позволяющим умершему перейти в загробную жизнь.

Также на папирусе содержится много медицинских советов, например, как приготовить средство от насекомых на травах и использовать льняные повязки, чтобы уменьшить отек лица, есть информация о кожных заболеваниях, о приготовлении ароматических мазей.-0-