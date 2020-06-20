Ученые рассказали, что поможет прожить до ста лет

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Университета штата Вашингтон опубликовали статью, в которой установили ряд причин, помогающие человеку прожить до ста лет. Работа была размещена в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Согласно заключению ученых, на продолжительность жизни человека влияют не только гены, но и окружающая среда. В частности, немаловажным фактором является уровень бедности, доступ к транспорту и медицинской помощи, процент населения трудоспособного возраста, загрязнение воздуха и количество зеленых насаждений. Данные исследования основывались на условиях жизни 145 тысяч человек.

Выяснилось, что прогулки в окрестностях дома, легкий доступ к магазинам со здоровой пищей, высокий социально-экономический статус и процент населения трудоспособного возраста, значительно увеличивали шансы человека прожить до ста лет. Также ученые установили, что женщины чаще мужчин отмечают вековой юбилей.-0-