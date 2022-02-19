Ученые рассказали о симптомах омикрон-штамма коронавируса среди привитых пациентов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Норвегии выяснили признаки заражения коронавирусом у людей, которые привиты. Об этом сообщает журнал Eurosurveillance.

Ученые проанализировали образцы крови 110 человек, у 81 из них был выявлен омикрон. При этом около 9% от общего числа были привиты. Благодаря исследованию удалось определить восемь симптомов вируса, которые проявляются у полностью вакцинированных людей.

Ученые рассказали, что для привитых людей, заболевших омикроном, самыми распространенными признаками болезни являются кашель, насморк, усталость, боли в горле, головные боли, мышечные боли, лихорадка и чиханье. Кроме того, у части исследуемых проявлялось снижение аппетита, нарушение вкуса и обоняния и затрудненное дыхание.-0-

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