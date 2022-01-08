Ученые рассказали о возможных археологических открытиях 2022 года

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты полагают, что ряд археологических находок, сделанных в 2021 году может привести к новым открытиям в грядущем сезоне. Такую информацию сообщает "МИР24".

В Египте со времен обнаружения гробницы Тутанхамона наиболее значимой стала находка "затерянного золотого города" недалеко от Луксора. В сезоне 2021 года ученые исследовали лишь небольшую часть древнего памятника, но и эта работа вызвала ажиотаж. В текущем году здесь возможны уникальные находки, возможно даже удастся найти дворец правителя и получить ответ на ряд волнующих научное сообщество вопросов.

Пандемия коронавируса наложила серьезные ограничения на возможности поездок по всему миру, поэтому все более актуальным становится принцип «копай там, где живешь» – такие раскопки также могут привести к неожиданным результатам.

Помимо этого большой потенциал у археологических работ турецком Карахантепе, уже удалось получить представление о том, какой была жизнь в этой части мира около 11 000 лет назад. Раскопки на этом объекте продолжатся и в новом сезоне.

Неожиданностей можно ожидать также с раскопок в Кумране на территории государства Израиль – в прошлом году здесь были сделаны новые открытия в пещерах со свитками Мертвого моря. В этом сезоне археологи планируют исследовать еще одну пещеру, а также продолжить исследование ряда туннелей недалеко от Кумрана.