Ученые рассказали, в какое время года проще всего похудеть

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские ученые рекомендуют худеть летом, потому что именно в эту пору года наименее ощутимо чувство голода, сообщает
Существенное снижение веса в жаркое время объясняется терморегуляцией тела. Зимой организму необходимо больше энергии для согревания, а летом человек постоянно потеет и вместе с этим теряет аппетит. К тому же, летом хочется как можно чаще включать в свой рацион разнообразные овощи и фрукты.
При этом врачи предупреждают, что ухудшение аппетита летом далеко не всегда идет на пользу, поскольку у людей с сезонным аффективным расстройством возникает бессонница и чувство тревоги.-0-
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