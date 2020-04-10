Ученые сняли на видео гигантского "глубоководного пришельца"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько океанографов отправились в воды у берегов Австралии. Там они смогли запечатлеть на видео необычного местного обитателя, кадры с которым стало вирусным в сети.

Исследователи НКО Schmidt Ocean Institute смогли обнаружить в теплых водах Австралии огромного сифонофора. Это существо состоит из большого числа других организмов, которые собираются вместе и образуют потрясающую структуру.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020

По словам биологов, этот сифонофор необычен тем, что его длина составляет почти 47 метров. Ранее ученые ничего подобного не видели, и они считают, что обнаруженный экземпляр можно смело отнести к колонии, состоящей из тысячи других существ.

Видео с уникальным подводным обитателем посмотрели более полумиллиона раз, а в комментариях пользователи прозвали существо "глубоководным пришельцем" и "длиннющая вязкая опасная штуковина". Некоторые сифонофоры могут быть ядовиты и опасны даже для человека. -0-