Ученые сообщили о технической возможности общения человека и растения

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре сообщили о технической возможности общения человека и растения, сообщает МИР 24со ссылкой Nation News.

Инженеры создали особые мелкие неинвазивные электроды, которые прикрепляются к растениям с помощью токопроводящего геля. С их помощью они смогли уловить исходящие от растения электрические сигналы.

Специалисты провели эксперимент на венериной мухоловке. Они скопировали сигнал, поступавший от растения, а затем отправили его обратно при помощи смартфона. В результате оказалось, что растение реагирует на команды.

Авторы исследования надеются, что в ближайшем будущем технологию получится усовершенствовать. Сейчас они работают над созданием соответствующего приложения для смартфонов.-0-