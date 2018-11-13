Ученые создали первый в мире "квантовый компас"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Имперского колледжа Лондона в сотрудничестве с представителями шотландской компании M Squared Lasers создали первый в мире "квантовый компас", пишет газета The Independent.
Устройство представляет собой первый квантовый акселерометр, способный проводить высокоточную навигацию без спутников и дополнительного оборудования. Прибор сможет точно определять свое расположение на основе субатомных эффектов магнитного поля Земли.
Технология способна преодолевать проблемы уязвимости традиционных навигационных систем - блокировку сигнала и помехи от внешних воздействий. Основной областью применения устройства считается судоходство.
Прибор компактен, может поместиться в обычном смартфоне. В перспективе специалисты планируют расширить сферу его применения - "квантовый компас" можно встроить в мобильные устройства.-0-
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