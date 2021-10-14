Ученые создали светящиеся растения, которые могут заменить фонари

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа исследователей из США намерены в будущем заменить искусственные источники света натуральными. Такой проект проводят в Массачусетском технологическом институте, пишет издание Interesting Engineering.

Ученым удалось создать несколько растений, которые способны в темное время суток излучать свет. Пока до создания полноценного "зеленого" фонаря еще далеко, однако уже сейчас использовать достижение науки можно в качестве настольной лампы.

Исследователи начали свои эксперименты в 2017 году и за это время смогли в несколько растений внедрить люминесцентные наночастицы, подобные ферментам светлячков. На сегодняшний день такой "светильник" может с легкостью осветить небольшую комнату.

В будущем ученые наедятся использовать эту технологию для создания природных фонарей в городах. К слову, технология безвредна для естественных биопроцессов вроде фотосинтеза, поэтому такие растения отлично подойдут для городов с плохой экологией, ведь "зеленый фонарь" не прекратит выполнять свою основную функцию - вырабатывать кислород. -0-