Ученые связали появление кислорода на Земле с астероидами

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале своей истории Земля неоднократно переживала мощные астероидные "дожди". Новое исследование показало, что масштаб этих космических бомбардировок мог быть в 10 раз больше, чем считалось, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Goldschmidt Conference.

Ученые из Юго-Западного исследовательского института США пришли к выводу, что в архейскую эру (2,5-3,5 млрд лет назад) Земля подвергалась ударам астероидов каждые 15 млн лет. Диаметр некоторых из них достигал 10 км.

Такие катаклизмы должны были сильно повлиять на геохимию Земли и развитие жизни на планете. Изучать их весьма сложно, так как древнейшие ударные кратеры уже исчезли вследствие выветривания и тектоники плит. Но следы астероидов все же можно найти.

В породах возрастом несколько миллиардов лет сохраняются сферулы. Это стекловидные частицы, которые образуются из расплавленных взрывом пород. Чем больше сферул присутствует в конкретном культурном слое, тем более мощной была катастрофа. Ученые, проанализировав содержание древних отложений, выяснили, что современная наука недооценивает масштабы космических ударов. "Вполне вероятно, что эти события коренным образом изменили эволюцию земной поверхности и атмосферы", - отметили авторы научной работы.

Так, удары астероидов должны были отразиться на уровне атмосферного кислорода. В период интенсивного воздействия он должен был активно колебаться.

Известно, что насыщение земной атмосферы кислородом произошло примерно 2,5 млрд лет назад. Но и до этого происходили некоторые "всплески" этого газа. Ранее ученые полагали, что они связаны с процессами, происходящими в недрах. Но, как показали новые данные, причиной всплесков могло быть и влияние из космоса.

"Учитывая важность кислорода для развития Земли и для развития жизни, его возможная связь с астероидами интригует и заслуживает дальнейшего изучения. Это следующий этап нашей работы", - отметили ученые.-0-