Ученые установили вред от поедания хот-догов

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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Каждый съеденный хот-дог сокращает жизнь человека на 36 минут. К такому выводу пришли ученые Мичиганского университета, сообщает МИР 24.
Команда исследователей составила индекс здорового питания, который основывается на прямом воздействии различных блюд, закусок и напитков на здоровье. Так, удалось установить, что в среднем грамм любого обработанного мяса обходится в 45 сек жизни, а в случае хот-дога стоит добавить вредные натрий и трансжирные кислоты.
Однако, основываясь на этой методике, можно и продлить продолжительность жизни – порция лосося прибавит 16 мин жизни, а горсть орехов – 26.-0-
Команда исследователей составила индекс здорового питания, который основывается на прямом воздействии различных блюд, закусок и напитков на здоровье. Так, удалось установить, что в среднем грамм любого обработанного мяса обходится в 45 сек жизни, а в случае хот-дога стоит добавить вредные натрий и трансжирные кислоты.
Однако, основываясь на этой методике, можно и продлить продолжительность жизни – порция лосося прибавит 16 мин жизни, а горсть орехов – 26.-0-