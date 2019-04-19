Ученые: установлена главная причина старения человека

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На скорость старения организма и развития онкологических заболеваний у человека влияет количество мутаций лимфоцитов, пишет MedicalXpress .

К такому выводу пришли американские ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, после проведения эксперимента, в ходе которого они определили нуклеотидную последовательность генома В-лимфоцитов (белые кровяные тельца, которые вырабатывают антитела при необходимости) участников эксперимента различных возрастов.

Выяснилось, что у младенцев в среднем фиксировалось 463,4 мутации в В-лимфоцитах, у людей в возрасте 27-30 лет - 1181,9 мутации, а у категории 52-75 лет - 2101,7 мутации.

У долгожителей (97-106 лет) наблюдалось 3127 мутаций.

При этом изменения ДНК были уникальны для каждой клетки и проявлялись по всему геному. В то же время в некоторых участках генома вероятность изменений была выше, чем в других, и напоминала мутации, возникающие при развитии рака.-0-