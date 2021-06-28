Ученые узнали о произошедшей 20 тыс. лет назад эпидемии коронавируса

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемия неизвестного коронавируса или схожего с ним патогена поразила Восточную Азию более 20 тыс. лет назад, выяснила международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology, сообщает РБК.

"Современные человеческие геномы содержат информацию, которая может помочь идентифицировать вирусы, поразившие наших предков. Независимые доказательства подтверждают эпидемию древнего коронавируса (или вируса с аналогичным взаимодействием), который распространялся среди предков современного населения Восточной Азии", - отмечается в сообщении.

Как указано в исследовании, эпидемии древних РНК-вирусов часто возникали в ходе эволюции человека. Естественный отбор способствовал распространению в человеческой популяции таких генов, которые кодировали белки, физически взаимодействующие с вирусами и способствовавшие защите от инфекций, уменьшая тяжесть заболеваний.

Как выяснили специалисты, частота таких генов значительно выше во многих популяциях Восточной Азии, но не наблюдается у других групп людей. В то же время ученые предупреждают, что результаты исследования не доказывают каких-либо различий в повышенной или пониженной генетической восприимчивости какой-либо человеческой популяции.

Эксперты считают, что эволюционная информация может помочь в разработке будущих лекарств и методов лечения.-0-