Ученые выяснили причину гибели библейских городов

21 сентября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Археологи, ведущие раскопки на территории древнего ближневосточного города Телль-эль-Хаммам, нашли доказательства того, что город был разрушен до основания примерно в 1650 году до нашей эры в результате взрыва над ним гигантского ледяного метеорита, аналогичного тому, что взорвался в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски в России, передает агентство РИА Новости.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Город бронзового века Телль-эль-Хаммам находится на юге Иорданской долины к северо-востоку от Мертвого моря, на территории современной Иордании.

Первоначально предложенные в качестве причин катастрофы извержение вулкана, землетрясение, пожар или военные действия, не проходили. Ни одно из этих событий не могло создать температуры, при которых плавится металл, сырцовые кирпичи и глиняная посуда.

Нынешнее исследование, в котором участвовала большая группа специалистов различного профиля из США, Канады и Чехии, наконец, дало ответ на вопрос, что же произошло. Авторы считают, что катастрофа была связана с взрывом над городом ледяного метеорита.

Механизм был тот же, что и у тунгусского события. По расчетам исследователей, огненный шаг образовался на высоте около четырех километров над землей, а мощность взрыва в тысячу раз превышала силу взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Практически сразу весь город загорелся. Через несколько секунд на город обрушилась мощная ударная волна, уничтожившая все постройки, а люди и животные были просто разорваны на куски.

Примерно через минуту ударная волна и пламя взрыва достигли библейского города Иерихона, расположенного в 22 километрах к западу от Телль-эль-Хаммама. Стены Иерихона рухнули, и город сгорел дотла.

Чтобы восстановить картину событий, потребовалось 15 лет раскопок, на основании результатов которых ученые построили компьютерную модель взрыва, которая базируется на параметрах известных столкновений с космическими телами и ядерных взрывов.

Авторы предполагают, что катастрофа в Телль-эль-Хаммаме послужила основой библейского рассказа о гибели городов Содома и Гоморры. Библия описывает разрушение городов, расположенных недалеко от Мертвого моря, на которые упали камни и огонь с неба, от пожаров поднялся густой дым, а все жители городов погибли.-0-