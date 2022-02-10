Ученые выявили негативный эффект от длительного употребления парацетамола

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Эдинбургского университета в Шотландии сделали важное открытие, которое раскрывает опасность популярного лекарственного средства. Об этом сообщает журнал Circulation.

В частности, ученые провели тщательное исследование и выяснили, что длительный прием парацетамола может быть опасен для жизни. Исследователи выяснили, что этот препарат при длительном употреблении увеличивает шансы развития болезней сердца и появления инсультов. Особенно у пациентов с повышенным артериальным давлением.

Ученые проанализировали состояние 110 добровольцев с высоким давлением, которые две недели четыре раза в день принимали парацетамол. Для сравнения, другая часть испытуемых употребляла плацебо.

Результаты исследований показали, что в среднем у участников исследования повысилось артериальное давление. По мнению экспертов, можно ожидать, что регулярный прием парацетамола повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После того как испытуемые перестали принимать данный препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования.-0-

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