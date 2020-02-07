Ученые вырастили финиковые пальмы из древних семян времен Иисуса Христа

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские ученые смогли успешно прорастить древние семена финиковой пальмы, которым больше 2 тыс. лет, сообщает израильское информагентство Cursor.

Семена были найдены во время археологических раскопок в районе Мертвого моря, в том числе в районе крепости на вершине холма Масада, которая, как считается, была построена царем Иродом в I в. до н.э.

Из 32 посаженных семян выросли 6 саженцев. Им дали библейские имена Адам, Иона, Уриил, Вооз, Юдит и Ханна. Радиоуглеродный анализ показал, что семена, используемые в проекте, образовались в период с IV в. до н. э. по II в. н. э.

"Проросшие 2000-летние семена Phoenix dactylifera дают уникальную возможность изучить иудейскую финиковую пальму, описанную (в древних текстах) по качеству, размеру и целебным свойствам ее плодов, но, казалось бы, утраченную навеки", - отмечают исследователи.-0-