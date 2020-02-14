Ученые заслали в стаю пингвинов замаскированного робота. Сможете его найти?

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Множество ученых пытаются изучить повадки и манеру поведения императорских пингвинов, однако это не так просто, как кажется.

Эти птицы очень застенчивы и боятся людей. Животные сразу же пытаются убежать, когда видят на горизонте человека. Долгое время исследователи ничего не могли поделать, пока не придумали хитроумный план.

Ученые сделали робота-шпиона и замаскировали его под одного из пингвинов. Видео с "миссии" были опубликованы русской службой BBC на YouTube.

Удивительно, но это сработало. Машина передала первые кадры, которые очень забавные. Сначала птицы с осторожностью изучают нового "друга", но потом просыпается любопытство и пингвинов становится гораздо больше.-0-