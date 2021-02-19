Учитель химии стал объяснять предмет с помощью аниме и обрел популярность (Видео)

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой учитель из Казахстана Улан Усенов любит химию и аниме, поэтому он нашел оригинальный способ донести знания своим ученикам.

В TikTok мужчина начал публиковать ролики по разным темам для школьников, но быстро привлек внимание и взрослой аудитории. В своих видео Улан соединяет необычную подачу с важными материалами из основ химии. Для этого он использует различные примеры из аниме или рифмы.

Всего за полтора месяца число подписчиков в аккаунте учителя химии увеличилось до 200 тысяч. Идея пришлась по вкусу ученикам, коллегам и юзерам, а ролики собирают много просмотров. -0-