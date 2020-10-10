Учительница срочно прервала онлайн-урок, когда в кадре появилась мама ученика в неглиже - видео

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году уже никого не удивишь проведением уроков в школах и занятий в онлайн режиме, поэтому в сети все чаще появляются ролики с неловкими случаями, заснятые во время удаленного обучения. Один из таких моментов публикует издание Daily Dot.

В Twitter загрузили ролик с одного из онлайн-уроков. В кадре запечатлены несколько детей, которые внимательно слушают учительницу, однако в какой-то момент происходит очень неожиданное событие.

В самый разгар разбора новой темы, на экране одного из учеников появляется его мама в неглиже. Разумеется, учительница была слегка удивлена такому развитию событий, однако решила прервать урок, чтобы не травмировать психику других учеников.

Впрочем, пользователей сети развеселил этот случай, а другие, напротив, раскритиковали маму, ведь она ходит в костюме Евы перед уже довольно взрослым сыном. Разумеется, многие люди посчитали такое поведение неприемлемым, однако это не помешало кадрам собрать почти шесть миллионов просмотров. -0-