"Удачной охоты, сталкер!" Вышел первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Скриншот из видео
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Microsoft показала первый геймплейный трейлер грядущего продолжения легендарной серии игр S.T.A.L.K.E.R..
Будущий релиз получил подзаголовок Heart of Chernobyl. В ролике можно увидеть игровой процесс, а также несколько интригующих сцен, которые и станут частью сюжетной линии новой части.
Премьера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl намечена на 28 апреля 2022 года. Игра выйдет на Xbox и ПК. К слову, предзаказ стал доступен в день премьеры трейлера. -0-