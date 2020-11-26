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Калейдоскоп
26 ноября 2020, 05:00

"Ударный" сюрприз жениха ошарашил невесту на свадьбе (Видео)

Фото Yandex
Фото Yandex

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждая девушка мечтает о том, чтобы ее свадьба прошла идеально, однако у героини этого ролика все пошло не по плану, пока жених не решил представить ей свой сюрприз. Кадрами она поделилась в TikTok.

В ролике можно увидеть, как невеста сидит на стуле, а мужчина танцует перед ней зажигательный танец. Все гости и сама невеста очень весело проводят время, однако в какой-то момент молодой человек переборщил с движениями.

@gaudsquad

How my husband ruined our wedding part 1???????? ##men :/ ##wedding

♬ Oh No - Kreepa

Нога парня угодила прямо в лицо невесте, что, разумеется, ошарашило девушку. Впрочем, ролик повеселили юзеров сети и собрал сотни тысяч просмотров, а в комментариях люди написали, что сюрприз от жениха получился очень "ударным". -0-

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