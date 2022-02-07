7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая пара из США отправилась в путешествие на озеро Мичиган, где сделала удивительные кадры. Ролик разместили на YouTube.

Житель США всегда мечтал увидеть удивительное природное явление, которое захватывает дух. Зимой, а особенно в сильные холода, на берегу этого водоема можно заметить тысячи любопытных шариков. Природа создает идеальные фигуры изо льда, которые после выносит на берег, из-за чего пляж превращается в настоящую "тарелку хлопьев".

Именно такое удивительное природное явление запечатлели на видео в США. Конечно, эмоции автора ролика были очень яркими, однако не далеко ушли и пользователи YouTube, которые тоже оказались заинтригованы и очарованы необычными кадрами.-0-

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