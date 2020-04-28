Удивительное зрелище: касатки всплыли у причала - видео

Скриншот из видео
28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На берегу острова Уидби удалось запечатлеть касаток, плавающих у причала.
Действие происходило на пристани Холмс-Харбор (Вашингтон). Мужчина со своей мамой и дочерью заметил хищников, внезапно всплывших рядом. Касатки охотились на морских котиков, прячущихся под причалом.
Пользователь сети рассказал, что занимается наземным наблюдением за касатками вокруг острова Уидби уже 8 лет. Он также поделился, что это была его лучшая встреча с ними, оставившая незабываемые впечатления.-0-