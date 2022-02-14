Удивительный "танец" северного сияния записали на видео в Арктике

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель Мурманской области запечатлел на видео впечатляющее атмосферное явление, а кадры опубликовал в одной из соцсетей.

В ночном небе Арктики появилось северное сияние, которое исполнило удивительный "танец". Яркие и впечатляющие кадры очаровали юзеров сети, но люди оказались в еще большем восторге, когда узнали, что видео записано в реальном времени.

Отмечается, что жителям заполярного круга подобное шоу доступно с сентября по май. Чаще всего арктические сияния происходят в периоды, близкие по времени к весеннему и осеннему равноденствию.-0-

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