Удивленный галаго с таким аппетитом ест вкусняшку, что одними кадрами тут не обойтись. Записали еще и звук!

Скриншот из видео
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Японии является обладательницей необычного зверька, который может гипнотизировать юзеров своим взглядом.
Недавно блогерша опубликовала в TikTok новый ролик, который очаровал пользователей. Девушка включила камеру и дала своему питомцу вкусняшку. Внешний вид галаго оказался настолько милым и забавным, что этого хватило для того, чтобы очаровать пользователей сети.
Питомец японки с таким аппетитом ел вкусняшку, что хозяйка поднесла к нему микрофон. В одночасье ролик стал супермилым и забавным. Неудивительно, что видео понравилось юзерам, ведь за короткое время его посмотрели огромное число раз.-0-
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