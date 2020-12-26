UFC составил топ лучших нокаутов 2020 года - видео

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абсолютный бойцовский чемпионат подвел итоги нынешнего года и представил видео лучших нокаутов. Кадры опубликовали на YouTube.

В частности, организация собрала в одном ролике четырех претендентов на приз за самый быстрый бой с нокаутом. Поклонники единоборств могут выбрать победителя путем голосования в социальных сетях UFC.

По итогам 2020 года приз могут забрать спортсмены, представляющие США: Коди Гарбранд, Хоакин Бакли, Калинн Уильямс и Кевин Холланд. -0-