Уганда Наклз стал самым популярным мемом 2018 года в "Яндексе"

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Яндекс" составил рейтинг мемов, которые появились в сети за последний год или привлекли особое внимание интернет-пользователей, сообщает Forbes.ru.
Отмечается, что для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.
По результатам расчетов самым популярный мемом стал "Уганда Наклз".
Этот термин в большей степени знаком геймерам и поклонникам игр Steam. Наклз — это розовый еж, напарник Соника из игры Sega. Он стал набирать популярность в феврале 2017 года после видео ютуб-блогер Gregzilla, который снял обзор игры Sonic Lost World 2013-го года, добавив в него рисованные анимационные вставки, в одной из которых появился Наклз из Уганды.-0-
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