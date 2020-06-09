Уголовное дело возбудили в отношении российского актера Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ДТП на Смоленской площади в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении российского актера Михаила Ефремова. Артисту грозит до семи лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

"В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.2 ст.264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК РФ", - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

8 июня около 21.40 столкнулись два автомобиля, пострадал один человек. Одной из машин управлял актер Михаил Ефремов. Правоохранители подтвердили, что он вел авто в состоянии алкогольного опьянения. Актер был задержан и направлен на медицинское освидетельствование. При этом пострадавший в аварии находится в тяжелом состоянии, так как он получил открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в НИИ им.Склифосовского.-0-