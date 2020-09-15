Уилл Смит сдает легендарный дом из культового сериала 90-х

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Уилл Смит предлагает фанатам сериала "Принц из Беверли-Хиллз" пожить в знаменитом особняке. Об этом сообщает портал TMZ.

Объявление об аренде было размещено в сети и приурочено к 30-летней годовщине выхода проекта на малый экран. В предложении отмечается, что в доме сохранилась спальня "Принца" со всеми самыми отличительными атрибутами: мебель, граффити и одеждой со съемок. Также остались нетронутыми роскошная столовая и зона отдыха у бассейна во дворе.

Отдельно стоит отметить, что для съемщиков есть несколько условий, направленных на профилактику коронавируса. В частности, стоимость за ночь составит $30, однако бронь доступна только на 2, 5, 8, 11 и 14 октября. Кроме этого, клиент должен проживать в Лос-Анджелесе. -0-