Украина подала заявку на внесение борща в список наследия ЮНЕСКО

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Украины официально подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО и признание его национальным украинским блюдом, сообщает Euronews.

Инициатором выступил шеф-повар Евгений Клопотенко после того, как узнал, что россияне считают суп "своим". "У Украины многое забрали, но наш борщ не заберут", - заявил он.

Основанная Клопотенко организация представила ЮНЕСКО 700 страниц доказательств важности этого культурного феномена для украинской самобытности и, в частности, перечислила десятки региональных рецептов блюда, а также связанные с ним местные традиции.

Рассмотрение поданной Украиной заявки может занять несколько лет. Между тем борщ относят к национальным кухням целого ряда народов Восточной Европы.-0-

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