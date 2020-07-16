Украинская телеведущая потеряла зуб в прямом эфире, но ее реакция восхитила сеть - видео

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая "Телевизионной службы новостей" Маричка Падалко в очередной раз вышла в прямой эфир, однако она даже не представляла, что этот раз станет особенным. Видео с ней было опубликовано в Instagram.

Девушка вела прямой эфир на телеканале "1+1", когда стала знаменитой в сети. Женщина рассказывала о последних новостях, но в этот момент у нее выпал зуб.

На кадрах можно увидеть, как она подносит руку ко рту, со слегка удивленным видом, а затем аккуратно ловит выпавший зуб. Случай необычный, однако даже он не смог смутить журналистку, которая проявила профессионализм и, без капли стеснения, продолжила эфир. Многие юзеры впечатались реакцией телеведущей, кадры с которой стали вирусными в сети. -0-