Уличный кот нашел оригинальный способ выпрашивать еду и обрел дом – видео

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бродячий кот из Мексики придумал хитроумный план, как выпрашивать еду, а затем обрел дом. Кадры опубликовали в Instagram.

Учительница Таня Лизбет Сантос Кой Това рассказала забавную и трогательную историю. Однажды она шла по улице и заметила на другой стороне дороги белого кота. Животное долго следовало за ней, а потом и вовсе завело в магазин неподалеку, где кот указал на понравившейся корм.

Девушка не смогла пройти мимо и накормила кота. Позже выяснилось, что уличный кот придумал хитроумный план и проделывает этот трюк со многими прохожими. Учительница попыталась выяснить, кому он принадлежит, однако животное оказалось уличным.

Учительница Таня Лизбет Сантос Кой Това проследила за животным до заброшенного дома и приняла решение забрать смышленного пушистика к себе. Теперь кот живет в теплом жилище, а его прозвали Кроликом из-за белого окраса.