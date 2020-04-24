Уличный мим повис в воздухе, изумив миллионы людей - видео

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь TikTok опубликовал видео с одной из "живых скульптур" в Лондоне, поразив миллионы подписчиков.

Уличный актер, которого пользователь снял на видео, походил на строителя. На голове у него была каска, а в руке - большая лопата. При этом мим "парил" в воздухе, не касаясь земли.

Подписчики были поражены увиденным. Ролик собрал более 7 миллионов просмотров и сотни тысяч восторженных комментариев: "Может монтаж? Если это возможно, то как?! ", "Как он так держится?", "Как бы это ни сделано - выглядит круто", "А как это? Очень классно!", "Это безумно круто".

Уличные мимы, или, как о них говорят, "живые статуи" давно стали достопримечательностью туристических городов. Как правило, они находятся в неподвижном положении и привлекают внимание своим внешним видом. Но, когда мим слышит звон монетки, он "оживает", устраивая небольшое представление для публики.-0-