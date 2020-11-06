Уличный пианист не прервал игру, даже когда у него за спиной начались беспорядки и стрельба - видео

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Впечатляющим роликом поделились в сети жители Барселоны, а видео быстро стало новым мемом 2020 года. Кадры опубликовали в YouTube.

В столице Испании проходят протесты против ограничительных мер из-за коронавируса. В свою очередь, многие люди продолжают жить обычной жизнью, но больше остальных интернет поразил один уличный музыкант.

Мужчина исполнял мелодию для своих зрителей, которые были рады услышать музыку. В какой-то момент на заднем плане появляются протестующие, убегающие от полиции, а затем и вовсе раздается несколько выстрелов со взрывами. Таким роликом никого не удивишь, однако музыкант смог, ведь он не прервал игру, даже когда над ним нависла угроза стать случайным пострадавшим.

Неудивительно, что пользователи сети восхитились увиденным, а другие отметили, что это очень похоже на сцену из "Титаника": "Это напоминает сцену из "Титаника", где корабль шел ко дну, а музыканты продолжали играть... Вот только корабль - это весь наш мир". -0-