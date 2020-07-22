Улыбающийся пес не оставил шанса пользователям сети - видео

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин очень милого пса запечатлел на видео его потрясающую реакцию на обычные почесывания. Кадрами он поделился в YouTube.

Мужчина решил продемонстрировать интернету улыбку своего песика, однако ролик получился настолько милым и забавным, что не оставил шанса юзерам сети. В очередной раз парень захотел почесать живот своему любимцу, однако тот развалился на кровати как избалованный ребенок.

Все эти действия были совершены не зря, ведь животному почесывания пришлись по вкусу, а после собачка продемонстрировала свою улыбку, которая пленила пользователей сети. Многие в тот же момент захотели оказаться на месте питомца, что и высказали в комментариях.-0-