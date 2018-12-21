Умер актер и режиссер "Спокойной ночи, малыши!" Дмитрий Калинин

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 53-м году жизни скончался основатель и руководитель московского "Нового Арт Театра", режиссер, драматург, актер Дмитрий Калинин, сообщает ТАСС.

"Дмитрий Калинин скончался 20 декабря", - отметил собеседник агентства. Прощание состоится в понедельник, 24 декабря, в "Новом Арт Театре", место похорон уточняется. В последние месяцы режиссер тяжело болел.

В 1994 году Дмитрий Калинин организовал детскую театральную студию "Я сам Артист". Также он открыл одноименный театр. В 1997 году был режиссером серии программ "Спокойной ночи, малыши!".

Калинин делал спектакли в Театре на Юго-Западе, его постановки шли в Театре имени Вахтангова, театре "Школа современной пьесы" и других. Бывшие и настоящие воспитанники театральной студии Дмитрия Калинина играли и в его "Новом Арт Театре".-0-