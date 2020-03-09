Умер актер Макс фон Сюдов, сыгравший трехглазого ворона в "Игре Престолов"

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франко-шведский актер Макс фон Сюдов ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщила его жена Кэтрин фон Сюдова, сообщает издание ParisMatch.

Супруга актера поделилась с общественностью этой трагической новостью 9 марта: "С разбитым сердцем и бесконечной печалью мы испытываем крайнюю боль и объявляем вам об уходе Макса фон Сюдова 8 марта 2020 года".

Макс фон Сюдов сыграл трехглазого ворона в сериале от HBO "Игра Престолов". Помимо этого, актер знаменит по ролям в фильмах "Изгоняющий дьявола", "Особое мнение". Также он дважды номинировался на "Оскар" за картины "Пелле-завоеватель" и "Жутко громко и запредельно близко".

За свою карьеру Макс фон Сюдов сыграл более 150 ролей, а также неоднократно номинировался на премию "Золотой глобус" и "Эмми". -0-