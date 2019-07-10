Умер актер, сыгравший агента Z в фильме "Люди в черном"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Рип Торн, сыгравший в фильме "Люди в черном" агента Z, скончался на 89-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Newsbell.

Торн родился в феврале 1931 года в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956 году, когда он снялся в небольшой роли в фильме режиссера Элиа Казана "Куколка".

За свою карьеру актер сыграл более чем в сотни художественных фильмов, однако наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине "Люди в черном".

В последние годы Торн выступил и продюсером нескольких кинолент.

Рип Торн умер в округе Личфилд, штат Коннектикут. О причине его смерти не сообщается.-0-