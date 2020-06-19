Умер актер, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Иэн Холм, известный по ролям в фильмах "Властелин колец" и "Пятый элемент", скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о смерти звезды мирового кинематографа подтвердил его агент. Иэн Холм умер утром 19 июня в больнице из-за осложнений, которые были вызваны неизлечимой болезнью Паркинсона.

Знаменитый британский актер Иэн Холм родился 12 сентября 1931 года. За свою продолжительную карьеру он сыграл в огромном числе фильмов, однако многие зрители могут знать его по ролям в картинах "Властелин колец", "Хоббит: Нежданное путешествие" и "Хоббит: Битва пяти воинств". Также популярность ему принесли роли в кинолентах "Пятый элемент", "Из ада" и "Чужой".

В 1982 году актер получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, а в 1998 году королева Соединенного Королевства Елизавета II посвятила Иэна Холма в рыцари. -0-