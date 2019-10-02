Умер чешский эстрадный певец Карел Готт

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает пражский городской портал 420on.cz .

Карел Готт умер дома в кругу своей семьи, сообщила его пресс-секретарь Анета Столзова. В сентябре этого года певец заявил, что страдает острой лейкемией.

За плечами Карела Готта - десятилетия успешной музыкальной карьеры, более 2,5 тыс. записанных песен, 150 альбомов, 180 синглов, роли в 30 фильмах, более 40 наград "Чешский соловей" и 13-е место на конкурсе "Евровидение", где он в 1968 году представлял Австрию. Пел на многих языках, в том числе на чешском, немецком, словацком, русском и др.-0-