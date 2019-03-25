Умер фронтмэн Walker Brothers Скотт Уокер

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 76-лет скончался певец и композитор Скотт Уокер (Ноэль Скотт Энгель), сообщает ТАСС со ссылкой на звукозаписывающую компанию 4AD, с которой артист сотрудничал на протяжении 15 лет.

Информация о смерти музыканта появилась сегодня утром. "С великой грустью сообщаем о смерти Скотта Уокера. На протяжении полувека гений Ноэля Скотта Энгеля обогатил жизни тысяч людей, сначала в качестве участника Walker Brothers, а затем как сольного артиста, продюсера и композитора бескомпромиссной оригинальности", - говорится в сообщении студии.

Скотт Уокер родился в 1943 году в штате Огайо (США). В середине 60-х годов он стал частью коллектива поп-группы Walker Brothers, которая на протяжении нескольких лет занимала первые строчки британских музыкальных чартов. В 1967 группа распалась и Уокер занялся сольной карьерой. Его альбомы Scott (1967), Scott 2 (1968) и Scott 3 (1969) пользовались большим успехом в Великобритании. Последней работой Уокера стал саундтрек к фильму Vox Lux ("Вокс люкс", 2018 года).-0-