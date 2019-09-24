Умер один из создателей "Симпсонов" и мультсериала "Рик и Морти"

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер и один из авторов культовых мультипликационных работ Джоэл Майкл Мендел скончался в возрасте 54 лет, об этом сообщает Hollywood Reporter .

О смерти создателя "Симпсонов" и мультфильма "Рика и Морти" сообщила супруга умершего Джуэл Бестроп. Она заявила, что Джоэл Майкл Мендел умер естественной смертью, однако точную причину не уточнила. Жена обнаружила продюсера в их доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Полиция проводит расследование.

Джоэл Майкл Мендел является обладателем четырех престижных премий Emmy. Он спродюсировал 200 эпизодов культового американского мультсериала "Симпсоны", а в 2014 году присоединился к команде, которая создала не менее культовый проект "Рик и Морти".

В свою очередь, телевизионный блок Adult Swim заявил, что новости о смерти Джоэла Майкла Мендела стала ударом для всех. "Майк был сердцем семьи "Рика и Морти", мы будем очень скучать по его фантастическому таланту и остроумию", - говорится в сообщении телевизионного блока. -0-