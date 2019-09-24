Умер один из создателей "Симпсонов" и мультсериала "Рик и Морти"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 сентября 2019
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:56 В Витебской области завершается модернизация трех льнозоаводов Регионы
15:48 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе Пакистана и Индии, есть погибшие В мире
15:47 Погода в ближайшее время будет способствовать уборке сахарной свеклы - Белгидромет Общество
15:44 Румас: транзитный потенциал Беларуси используется не в полной мере Экономика
15:34 Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую - Румас Экономика
15:28 Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку Политика
15:18 В Кричевском районе мужчина попал под культиватор и погиб Происшествия
15:17 Умер один из создателей "Симпсонов" и мультсериала "Рик и Морти" Калейдоскоп
15:16 Андрейченко: с прекращением ДРСМД мир подошел к очень опасной черте Политика
15:13 Для лечения пациентов с мерцательной аритмией во 2-й больнице Минска планируют применять криоабляцию Общество
15:05 Стройотрасль Беларуси работает над внедрением инноваций - Кухарев Экономика
14:57 Под Гродно мужчина избил сожителя своей матери Происшествия
14:54 ФОТОФАКТ: Пожары окрасили небо Индонезии в кроваво-красный цвет В мире
14:54 Валовой сбор зерна в Витебской области вырос на 30% Регионы
14:50 Вокруг планеты: Первый фестиваль близнецов прошел в Греции Калейдоскоп
14:37 Для эксплуатации дорог зимой заготовлено уже 80% противогололедных материалов Общество
14:30 Король Испании подписал указ о роспуске парламента и назначил новые выборы В мире
14:07 Автослесарь из Борисова рассылал в чатах порнографию Происшествия
14:02 В прививочной кампании в Витебской области задействуют более 230 выездных медбригад Регионы
14:00 Британский суд признал неправомерным решение Джонсона приостановить работу парламента В мире
13:52 Шерстнев рассказал, какие объекты появятся к "Дажынкам" в Витебске Регионы
13:48 В Беларуси в 2020 году увеличится объем строительства жилья для многодетных семей Экономика
13:47 Юрий Пунтус стал главным тренером жодинского "Торпедо-БелАЗа" Спорт
13:44 Белорусский рубль на торгах 24 сентября ослаб к трем основным валютам Экономика
13:40 Беларусь отмечает важность инициативы интеграции интеграций для разрядки напряженности в мире Политика
13:38 Центр помощи тяжелым пациентам после ДТП откроется под Минском Регионы
13:20 Ольга Говорцова завершила выступление в одиночном разряде турнира в Ташкенте на стадии 1/16 финала Спорт
13:20 Реконструкция трассы М7 начнется в следующем году Общество
13:19 Двух браконьеров с 14 кг рыбы задержали на Днепре у границы с Россией Происшествия
13:16 В Беларуси будут строить больше домов с электроотоплением Экономика
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
24 сентября 2019, 15:17

Умер один из создателей "Симпсонов" и мультсериала "Рик и Морти"

Фото Hollywood Reporter
Фото Hollywood Reporter

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер и один из авторов культовых мультипликационных работ Джоэл Майкл Мендел скончался в возрасте 54 лет, об этом сообщает Hollywood Reporter.

О смерти создателя "Симпсонов" и мультфильма "Рика и Морти" сообщила супруга умершего Джуэл Бестроп. Она заявила, что Джоэл Майкл Мендел умер естественной смертью, однако точную причину не уточнила. Жена обнаружила продюсера в их доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Полиция проводит расследование.

Джоэл Майкл Мендел является обладателем четырех престижных премий Emmy. Он спродюсировал 200 эпизодов культового американского мультсериала "Симпсоны", а в 2014 году присоединился к команде, которая создала не менее культовый проект "Рик и Морти".

В свою очередь, телевизионный блок Adult Swim заявил, что новости о смерти Джоэла Майкла Мендела стала ударом для всех. "Майк был сердцем семьи "Рика и Морти", мы будем очень скучать по его фантастическому таланту и остроумию", - говорится в сообщении телевизионного блока. -0-

Теги
анимация кино смерть США
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Reuters Вокруг планеты: Первый фестиваль близнецов прошел в Греции
Фото Reuters Молодой парень разгромил на внедорожнике ТЦ в США - видео
Фото Blotos Беременную женщину из Великобритании спас от смерти ее нерожденный сын
Скриншот из видео Самый высокий жилой дом в мире построили в Нью-Йорке
Скриншот из видео Яростную схватку гризли удалось запечатлеть в Канаде
Фото Getty Images В Милане завершилась Неделя моды
Главное
Во время совещания Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси
Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую - Румас
Правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности экономики - Турчин
Сохранить и преумножить: вложения в недвижимость стали выгоднее банковских депозитов
Топ-новости
Стройотрасль Беларуси работает над внедрением инноваций - Кухарев
Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку
Fitch подтвердило рейтинг Belarus Re на уровне "В" со стабильным прогнозом
В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей
Беларусь заявила в ООН о намерении существенно сократить выбросы парниковых газов
Как прошел первый миффест "Шлях цмока" в Беларуси
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 25 сентября
Для эксплуатации дорог зимой заготовлено уже 80% противогололедных материалов
Автодороги М1, М30 и М6 отремонтируют до конца года
Для лечения пациентов с мерцательной аритмией во 2-й больнице Минска планируют применять криоабляцию
МИД ответил на вопросы, как белорусы будут получать "шенген" после подписания соглашения с ЕС
Замужем за итальянцем, или Каковы особенности брачных договоров в Беларуси и Италии - отвечает адвокат
Юрий Пунтус стал главным тренером жодинского "Торпедо-БелАЗа"
Температурный минимум 1956 года побит в Минске
Утверждено соглашение о займе МБРР для финансирования модернизации системы образования в Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.