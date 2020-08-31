Умерла актриса, исполнившая роль в "Терминаторе"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США скончалась сестра-близнец актрисы Линды Хэмилтон, которая была ее дублером на съемках второй части боевика "Терминатор". Об этом сообщает журнал People.

Сестра и дублерша Сары Коннор Лесли Хэмилтон неожиданно умерла 22 августа, однако широкой общественности это стало известно только сейчас.

Женщине было 63 года, а причины смерти не называются. Свою единственную роль в кино она исполнила в картине "Терминатор: Судный день", снятой в 1991 году. Там девушка стала дублершей своей сестры-близняшки. Все остальное время она отдавала себя работе медсестрой в больнице, а после еще и на аналогичной должности в хосписе. -0-