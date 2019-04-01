Умерла актриса Таня Мале, сыгравшая девушку Бонда

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале, сыгравшая девушку легендарного Джеймса Бонда в фильме 1964 года "Голдфингер", пишет The Sun .

Причины смерти актрисы пока неизвестны.

Таня Мале начала свою карьеру в качестве актрисы в 16 лет. В 1957 году она успешно прошла кастинг на роль Татьяны Романовой в другом фильме об Агенте 007 "Из России с любовью", но из-за сильного британского акцента юная актриса упустила эту роль.

В 1964 Таня Мале приняла участие в съемках фильма "Голдфингер", в котором сыграла девушку Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери.

Это была первая картина об агенте, где появляется легендарный автомобиль Aston Martin DB5, который позднее станет символом фильмов о Джеймсе Бонде. В 1965 году фильм "Голдфингер" получил премию "Оскар" за звуковые эффекты. Однако Таня Мале, даже будучи востребованной актрисой, больше не снялась ни в одном фильме.-0-