Умерла американская оперная певица Джесси Норман

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская оперная певица Джесси Норман умерла в Нью-Йорке на 75-м году жизни, сообщает журнал Variety .

Причиной смерти Норман стали осложнения, вызванные травмой спинного мозга, которую певица получила в 2015 году.

Джесси Норман родилась в 1945 году в городе Огаста в штате Джорджия. Она дебютировала на оперной сцене в 1969 году. Выступала в крупнейших оперных театрах мира, в частности в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, миланском Ла Скала и Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне.

Норман была пять раз удостоена премии Grammy, а также получила Национальную медаль США в области искусств.-0-