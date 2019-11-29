Умерла старейшая жительница США

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейшая жительница США Алелия Мерфи умерла в возрасте 114 лет, сообщает телеканал CNN .

Как пишет ТАСС, женщине было 114 лет и 140 дней. Похороны состоятся в Нью-Йорке на следующей неделе. Алелия Мерфи родилась в июле 1905 года в штате Северная Каролина, жила в Нью-Йорке, с 1926 года и почти всю жизнь работала швеей.

По данным Gerontology Research Group, теперь старейшей американкой стала Хестер Форд. Она родилась в августе 1905 года. А самым пожилым человеком на планете является жительница Японии Канэ Танака, которой сейчас 116 лет.-0-