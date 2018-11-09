Умер известный по съемкам в "Ералаше" актер Николай Румянцев

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киноактер Николай Румянцев скончался в возрасте 54 лет, сообщает НСН.

Причина смерти неизвестна. О дате и месте прощания пока не сообщается.

Николай Румянцев снимался в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора" и "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", однако широкую известность ему принес детский юмористический киножурнал "Ералаш", выходящий на экраны с 1974 года.

В последний раз он принял участие в съемках в 1981 году. Карьеру в кино во взрослом возрасте Румянцев продолжать не стал.-0-