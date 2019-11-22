Умерший отец показался на снимке УЗИ, чтобы присмотреть за своим нерожденным внуком

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на
Во время второй беременности девушка по имени Шантель из США пришла на плановый осмотр. Ей сделали УЗИ: с ребенком все было хорошо, но когда девушка увидела снимок, то обомлела от ужаса и удивления.
На снимке рядом с ребенком был четко виден до боли знакомый силуэт, похожий не недавно умершего отца. Девушка решила убедиться и отправилась домой, где нашла снимок своего папы с первым ее ребенком и на обоих фото силуэт был одинаковым.
На фотографии можно разглядеть нос, шею, губы и подбородок мужчины. Своей необычной историей девушка поделилась с пользователями Reddit, среди которых нашла единомышленников. Люди стали делиться своими невероятными случаями из жизни.
Каждый сам для себя решает, во что верить. Шантель уверена, что ее умерший отец присматривает и оберегает ее малыша даже после смерти.