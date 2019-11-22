Умерший отец показался на снимке УЗИ, чтобы присмотреть за своим нерожденным внуком

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на Reddit поделилась удивительной историей и взбудоражила всю соцсеть.

Во время второй беременности девушка по имени Шантель из США пришла на плановый осмотр. Ей сделали УЗИ: с ребенком все было хорошо, но когда девушка увидела снимок, то обомлела от ужаса и удивления.

На снимке рядом с ребенком был четко виден до боли знакомый силуэт, похожий не недавно умершего отца. Девушка решила убедиться и отправилась домой, где нашла снимок своего папы с первым ее ребенком и на обоих фото силуэт был одинаковым.

На фотографии можно разглядеть нос, шею, губы и подбородок мужчины. Своей необычной историей девушка поделилась с пользователями Reddit, среди которых нашла единомышленников. Люди стали делиться своими невероятными случаями из жизни.

Фото Reddit

Каждый сам для себя решает, во что верить. Шантель уверена, что ее умерший отец присматривает и оберегает ее малыша даже после смерти.