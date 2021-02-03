Умный попугай уморительно передразнивает собаку (Видео)

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появилось забавное видео, которое привлекло внимание юзеров.

Автор ролика рассказал, что мирно проводил время дома, когда на кухне услышал голос собаки. Он уже подумал, что его питомец проголодался и своим громким "Гав!" пытается привлечь внимание, но все оказалось куда интереснее.

Он отправился на кухню и перед ним предстала уморительная картина. Там сидел четвероногий питомец, а вот звуки издавал умный попугай. По всей видимости, птица решила пошутить над собакой и стала передразнивать ее. Впрочем, у нее это получилось, ведь даже человек не смог отличить "Гав!". Кадры повеселили юзеров сети, которые посмотрели их несколько десятков тысяч раз. -0-